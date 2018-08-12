Педро: нам было очень важно начать сезон именно так

Вингер "Челси" Педро Родригес - о стартовом матче "синих" в новом сезоне АПЛ.

"Нам было очень важно начать сезон именно так, с трех очков, - говорит Педро, слова которого приводит клубная пресс-служба. - Команда играла очень хорошо, я даже забил, так что я доволен. Когда Эден на поле, он отлично работает с мячом. Он сделал прекрасную передачу на меня, мне осталось только забить, и мне самому понравился этот гол... Сарри просит высоко прессинговать, чтобы отбирать у противника мяч, быстро играть в пас, создавать моменты. Я думаю, это несколько иной стиль, но в данный момент у нас все хорошо".

"Хаддерсфилд" - "Челси" - 0:3 (0:2)

Голы: Канте, 34 (0:1); Жоржиньо, 45 (пенальти) (0:2); Педро, 80 (0:3)



