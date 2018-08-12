Педро: нам было очень важно начать сезон именно так

Вингер "Челси" Педро Родригес - о стартовом матче "синих" в новом сезоне АПЛ.

"Нам было очень важно начать сезон именно так, с трех очков, - говорит Педро, слова которого приводит клубная пресс-служба. - Команда играла очень хорошо, я даже забил, так что я доволен. Когда Эден на поле, он отлично работает с мячом. Он сделал прекрасную передачу на меня, мне осталось только забить, и мне самому понравился этот гол... Сарри просит высоко прессинговать, чтобы отбирать у противника мяч, быстро играть в пас, создавать моменты. Я думаю, это несколько иной стиль, но в данный момент у нас все хорошо".

"Хаддерсфилд" - "Челси" - 0:3 (0:2)
Голы: Канте, 34 (0:1); Жоржиньо, 45 (пенальти) (0:2); Педро, 80 (0:3)


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финаловОбъединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финалов
Украина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате ЕвропыУкраина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате Европы
Лига 1: "Нант" дома уступил "Монако"Лига 1: "Нант" дома уступил "Монако"
Шоу Бароша и чемпионская победа ВикторииШоу Бароша и чемпионская победа Виктории
Александр Сопко: полтавчане выдержали темп игрыАлександр Сопко: полтавчане выдержали темп игры
Блок рекламы


Похожие новости
ПСВ начинает сезон с разгрома, Аякс - с ничьиПСВ начинает сезон с разгрома, Аякс - с ничьи
Жилмар: Очень рад за Львов, а теперь нужно готовиться к Шахтеру. ФутболЖилмар: Очень рад за Львов, а теперь нужно готовиться к Шахтеру. Футбол
Белый Барс начал первый предсезонный сборБелый Барс начал первый предсезонный сбор
Мюллер: В сборной Германии никогда не было проблем с расизмом. ФутболМюллер: В сборной Германии никогда не было проблем с расизмом. Футбол
Педро: Мы можем серьезно прибавитьПедро: Мы можем серьезно прибавить
МЮ оштрафовал Марсьяля за пропуск восьми предсезонных дней. ФутболМЮ оштрафовал Марсьяля за пропуск восьми предсезонных дней. Футбол
Бавария осталась очень довольна своим турне по СШАБавария осталась очень довольна своим турне по США
Лунин отправился с "Реалом" на предсезонный сбор в СШАЛунин отправился с "Реалом" на предсезонный сбор в США
Раванелли: Победить Шахтер было невозможно. ФутболРаванелли: Победить Шахтер было невозможно. Футбол
Моуринью: Матич пропустит старт сезонаМоуринью: Матич пропустит старт сезона
Последние новости
Подгружаем последние новости