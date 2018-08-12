Н'Голо Канте: это новый тренер и новая схема

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте - о стартовом матче "синих" в новом сезоне АПЛ.

"Это новый тренер и новая схема, - говорит Канте, которого цитирует клубная пресс-служба. - Я играл ближе к атаке, мне еще надо адаптироваться к этой позиции, но я буду очень стараться помогать команде, и, надеюсь, я сделаю много хорошего в будущем.

Я стараюсь находить нападающего, чтобы выводить команду в атаку, создавать проблемы противнику, и мне кажется, у нас это получилось. Но нам необходимо много работать на тренировках. Надеюсь, в следующем матче с "Арсеналом" мы добьемся результата. Думаю, нам было важно хорошо начать, и после первых двух голов мы навязывали игру во втором тайме. Это хорошая победа и отличное начало сезона".