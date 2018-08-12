МОК может исключить хоккей из программы Олимпиады-2022

Международный олимпийский комитет допускает возможность исключения хоккейного турнира из программы зимних Олимпийских игр 2022 года.

Как сообщает журналист TSN, глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил о четырех вариантах развития событий в отношении хоккея на Олимпиаде в Пекине.

Первый - турнир проводится с участием игроков из Национальной хоккейной лиги, второй - турнир проводится без участия игроков НХЛ, третий - в турнире участвуют молодежные команды, укомплектованные хоккеистами не старше 23 лет (по аналогии с футбольным олимпийским турниром) и четвертый - хоккейный турнир вовсе не проводится.

Hosted a panel discussion in Edmonton today with @IIHFHockey president Dr. Rene Fasel. He told the IOC there are 4 options for hockey in the next Olympics:
1. Go with NHL players
2. Use the same player pool as 2018
3. Use under 23 players
4. No hockey
All four are on the table

— Gord Miller (@GMillerTSN) August 10, 2018


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