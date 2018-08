МОК может исключить хоккей из программы Олимпиады-2022

Международный олимпийский комитет допускает возможность исключения хоккейного турнира из программы зимних Олимпийских игр 2022 года.

Как сообщает журналист TSN, глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил о четырех вариантах развития событий в отношении хоккея на Олимпиаде в Пекине.

Первый - турнир проводится с участием игроков из Национальной хоккейной лиги, второй - турнир проводится без участия игроков НХЛ , третий - в турнире участвуют молодежные команды, укомплектованные хоккеистами не старше 23 лет (по аналогии с футбольным олимпийским турниром) и четвертый - хоккейный турнир вовсе не проводится.