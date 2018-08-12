МОК может исключить хоккей из программы Олимпиады-2022
Международный олимпийский комитет допускает возможность исключения хоккейного турнира из программы зимних Олимпийских игр 2022 года.
Как сообщает журналист TSN, глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил о четырех вариантах развития событий в отношении хоккея на Олимпиаде в Пекине.
Первый - турнир проводится с участием игроков из Национальной хоккейной лиги, второй - турнир проводится без участия игроков НХЛ, третий - в турнире участвуют молодежные команды, укомплектованные хоккеистами не старше 23 лет (по аналогии с футбольным олимпийским турниром) и четвертый - хоккейный турнир вовсе не проводится.
Hosted a panel discussion in Edmonton today with @IIHFHockey president Dr. Rene Fasel. He told the IOC there are 4 options for hockey in the next Olympics: 1. Go with NHL players 2. Use the same player pool as 2018 3. Use under 23 players 4. No hockey All four are on the table
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