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МОК может исключить хоккей из программы Олимпиады-2022 Международный олимпийский комитет допускает возможность исключения хоккейного турнира из программы зимних Олимпийских игр 2022 года. Как сообщает журналист TSN, глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил о четырех вариантах развития событий в отношении хоккея на Олимпиаде в Пекине. Первый - турнир проводится с участием игроков из Национальной хоккейной лиги, второй - турнир проводится без участия игроков НХЛ , третий - в турнире участвуют молодежные команды, укомплектованные хоккеистами не старше 23 лет (по аналогии с футбольным олимпийским турниром) и четвертый - хоккейный турнир вовсе не проводится. Hosted a panel discussion in Edmonton today with @IIHFHockey president Dr. Rene Fasel. He told the IOC there are 4 options for hockey in the next Olympics:

1. Go with NHL players

2. Use the same player pool as 2018

3. Use under 23 players

4. No hockey

All four are on the table — Gord Miller (@GMillerTSN) August 10, 2018

Terrikon

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