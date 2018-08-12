Каррера: 50 минут матча провели в штрафной соперника. Футбол

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера - о минимальной победе над "Анжи" (1:0).

- Не считаю, что мы могли потерять очки, - цитирует итальянца клубная пресс-служба. - Футболистов "Анжи" удаляли из-за того, что игроки соперника не успевали за нашими футболистами. Мы знали, что матч предстоит сложный. Из 90 минут мы 50 провели в штрафной соперника. И почти все 90 минут - на чужой половине поля.

Но для любой команды сложно забивать сопернику, когда противник обороняется всем составом. Более того, даже когда мы забили, "Анжи" все равно только защищался. Видимо, гостей устраивал такой счет.

Мы со своей стороны делали все, что нужно для победы. Создавали моменты. Порой в таких матчах и одного момента хватает для победы. Нам сегодня потребовалось больше. Еще раз повторю: играть против таких команд очень сложно. А реализацию моментов нам нужно улучшать, я согласен. Потому что таких матчей у нас впереди еще много.




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