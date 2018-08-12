Логинов: Металлист-1925 свои моменты реализовал, а мы - нет

Защитник СК "Днепр-1" Сергей Логинов в интервью клубной пресс-службе подвёл итоги встречи с "Металлистом-1925".

- Поражение, конечно, - это неприятно. Однако чемпионат только начался и лучше на старте получить такое поражение, сделать из него выводы и идти дальше. Мы, в целом, такой тяжелый чемпионат и ожидали.

- Ваша команда мощно начала матч, даже у вас был момент, но не забили. Что там было?



- Кажется, что делал все правильно, выиграл борьбу, наносил удар, но не попал в ворота. Нам сбросили статистику игры - у нас было 10 ударов по воротам, а у соперника всего три, но при этом два гола они забили. Ничего страшного, пусть сегодня они порадуются. Можно сказать, что сегодня был их день, ведь харьковчане свои моменты реализовали, а мы - нет. Будем над этим работать.

- На поле чувствовался дополнительный нерв игры, все же Днепр игра против Харькова?



- На мой взгляд, что да - принципиальность игры чувствовалась.