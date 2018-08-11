Хартс обыгрывает Селтик
Уже во втором туре произошло крайне редкое событие в чемпионате Шотландии. Проиграл бессменный чемпион последних лет "Селтик". Это, конечно, случается, но, как правило, в тот период, когда "кельты" далеко впереди всех и их лидирующей позиции реально никто не угрожает. Обидчиком чемпиона стал "Хартс", а единственный мяч на 56-й минуте забил опытный форвард Кайл Лафферти, у которого в карьере было четырехлетнее выступление за "Глазго Рейнджерс".
Естественно, что "сердечные" захватили лидерство в Премьер-лиге после двух победных матчей.
2018-19, Чемпионат Шотландии
Игровой день : 2018-08-11
"Мазервелл" - "Гамильтон" 0:1 (0:0)
"Хартс" - "Селтик" 1:0 (0:0)
"Ливингстон" - "Килмарнок" 0:0 (0:0)
"Данди" - "Абердин" 0:1 (0:0)
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