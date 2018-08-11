Хартс обыгрывает Селтик

Уже во втором туре произошло крайне редкое событие в чемпионате Шотландии. Проиграл бессменный чемпион последних лет "Селтик". Это, конечно, случается, но, как правило, в тот период, когда "кельты" далеко впереди всех и их лидирующей позиции реально никто не угрожает. Обидчиком чемпиона стал "Хартс", а единственный мяч на 56-й минуте забил опытный форвард Кайл Лафферти, у которого в карьере было четырехлетнее выступление за "Глазго Рейнджерс".

Естественно, что "сердечные" захватили лидерство в Премьер-лиге после двух победных матчей.

2018-19, Чемпионат Шотландии

Игровой день : 2018-08-11

"Мазервелл" - "Гамильтон" 0:1 (0:0)

"Хартс" - "Селтик" 1:0 (0:0)

"Ливингстон" - "Килмарнок" 0:0 (0:0)

"Данди" - "Абердин" 0:1 (0:0)


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финаловОбъединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финалов
Украина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате ЕвропыУкраина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате Европы
Чемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! ФутболЧемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! Футбол
Григорчук жертвует чемпионатом ради Лиги чемпионов. ФутболГригорчук жертвует чемпионатом ради Лиги чемпионов. Футбол
Заря теряет очки в матче с Черноморцем: смотреть голыЗаря теряет очки в матче с Черноморцем: смотреть голы
Блок рекламы


Похожие новости
Металлист-1925 обыгрывает на выезде Днепр-1Металлист-1925 обыгрывает на выезде Днепр-1
Динамо без проблем обыгрывает Ворсклу: смотреть победный гол. ФутболДинамо без проблем обыгрывает Ворсклу: смотреть победный гол. Футбол
"Динамо" обыгрывает чемпиона Чехии (ВИДЕО)  "Динамо" обыгрывает чемпиона Чехии (ВИДЕО)  
Лига чемпионов: Селтик и Мальме громят соперников, Ибраими оформил покерЛига чемпионов: Селтик и Мальме громят соперников, Ибраими оформил покер
Япония в большинстве обыгрывает Колумбию. ФутболЯпония в большинстве обыгрывает Колумбию. Футбол
ЧМ 2018: Дания минимально обыгрывает Перу. ФутболЧМ 2018: Дания минимально обыгрывает Перу. Футбол
Плей-офф НБА: Голден Стэйт в третий раз обыгрывает КливлендПлей-офф НБА: Голден Стэйт в третий раз обыгрывает Кливленд
Марокко в товарищеском матче обыгрывает Словакию (ВИДЕО)  Марокко в товарищеском матче обыгрывает Словакию (ВИДЕО)  
Плей-офф НБА: Голден Стэйт во второй раз обыгрывает КливлендПлей-офф НБА: Голден Стэйт во второй раз обыгрывает Кливленд
Плей-офф НБА: Бостон в третий раз обыгрывает КливлендПлей-офф НБА: Бостон в третий раз обыгрывает Кливленд
Последние новости
Подгружаем последние новости