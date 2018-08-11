Металлист-1925 обыгрывает на выезде Днепр-1

Днепровско-харьковское дерби сохранило свое историческое значение для болельщиков несмотря на новые клубы с цифровыми добавками к названиям. "Металлист-1925" взял реванш за два поражения в прошлом сезоне во второй лиге, нанеся одному из лидеров первой лиги первое поражение, причем на его поле - 2:0. Поспелов и Сула принесли историческую победу харьковчанам.

После этого проигрыша "Днепра-1", единоличное лидерство в первой лиге захватила луцкая "Волынь". А харьковчане догнали днепрян, которым уступают вторую строчку только по разнице мячей.

Еще один из фаворитов первенства "Ингулец" сумел одержать первую победу в сезоне, забив "Николаеву" два мяча уже к середине первого тайма, а, получив перед перерывом численное преимущество, сумели удержать победный счет - 2:0.

"Балканы" сумели продемонстрировать суперволю к победу, проигрывая за пять минут до конца игры "Руху", но в итоге ветеран Опря принес одесситам вторую победу в сезоне - 2:1.

2018-19, Первая лига Украины

Игровой день : 2018-08-11

"Балканы" - "Рух" 2:1 (0:1)



Голы: Билый И., 3 (0:1); Болокан, 86 (1:1); Опря, 92 (2:1)



"Днепр-1" - "Металлист-1925" 0:2 (0:1)



Голы: Поспелов, 39 (0:1); Сула, 55 (0:2)



"Ингулец" - "Николаев" 2:0 (2:0)



Голы: Клименко В., 2 (1:0); Акименко, 21 (2:0)



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