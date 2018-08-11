Победитель Тур де Франс угодил в психбольницу

Ян Ульрих попал в громкий скандал

Фото: http://www.spiegel.de Ян Ульрих

Бывший немецкий профессиональный велосипедист, победитель Тур де Франс-1997 Ян Ульрих был принудительно помещен в психбольницу, сообщает издание Spiegel.

Один из лучших генеральщиков в вело-профи на стыке конца 90-х и начала 00-х годов, в течении недели попал в два громких скандала.

Сначала на Майорке он проник в дом соседа и напал на него, за что был арестован полицией за "насильственное вторжение и угрозы". Соседом оказался один из самых известных немецких актеров и режиссеров Тиль Швайгер.

Вернувшись в Германию, Ульрих, под воздействием алкоголя и наркотических веществ совершил еще одно правонарушение - в гостинице во Франкфурте напал на девушку по вызову.

В результате, суд обвинил олимпийского чемпиона Сиднея-2000 в покушении на убийство и принудительно отправил Ульриха в психбольницу.