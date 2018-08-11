Эмери: Нужно хорошо готовиться, если хочешь обыграть Гвардиолу

Главный тренер "Арсенала" Унай Эмери отдал должное наставнику "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле. Несмотря на то, что эти испанские специалисты практически ровесники, коуч "горожан" имеет более солидный послужной список.

- Мне 46 лет, Гвардиоле - 47, однако его игровая карьера значительнее моей. Его тренерская карьера также значительнее моей. Возможно, мы начали тренировать в одно и то же время, и статистически его карьера лучше моей, но мне нравится играть против него.

Нужно хорошо готовиться, если хочешь обыграть команду Пепа. Когда мы встречались в Примере, то матчи между "Барселоной" и "Валенсией" всегда были интересными. Я серьёзно подходил к процессу подготовки к игре, - признался Эмери.

Напомним, "Арсенал" и "Сити" встретятся в рамках 1-го тура Премьер-лиги. Игра состоится завтра, 12-го августа.