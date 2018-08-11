Формуле-1 грозит Гран-при Зимбабве у водопада Виктории

Формула-1 может вернуться на африканский континент. Во всяком случае, этого хочет правительство Зимбабве , рассматривающее такой шаг как меру по развитию туристического бизнеса.

"В настоящее время мы рассматриваем различные варианты для привлечения туристов. В первую очередь речь идет о тематическом парке, поскольку главной достопримечательностью штата является водопад Виктория. Но есть и другие предложения, по спортивной тематике. В частности, заинтересованные лица говорят о необходимости проведения Гран-при Формулы-1 в Виктория-Фолс", - объяснил идею министр индустрии туризма и гостиничного бизнеса Зимбабве Приска Мапфумира.

Напомним, что последнее явление Формулы-1 в Африке случилось в 1993, когда состоялся последний в истории Гран-при ЮАР.