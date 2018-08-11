Формуле-1 грозит Гран-при Зимбабве у водопада Виктории

Формула-1 может вернуться на африканский континент. Во всяком случае, этого хочет правительство Зимбабве, рассматривающее такой шаг как меру по развитию туристического бизнеса.

"В настоящее время мы рассматриваем различные варианты для привлечения туристов. В первую очередь речь идет о тематическом парке, поскольку главной достопримечательностью штата является водопад Виктория. Но есть и другие предложения, по спортивной тематике. В частности, заинтересованные лица говорят о необходимости проведения Гран-при Формулы-1 в Виктория-Фолс", - объяснил идею министр индустрии туризма и гостиничного бизнеса Зимбабве Приска Мапфумира.

Напомним, что последнее явление Формулы-1 в Африке случилось в 1993, когда состоялся последний в истории Гран-при ЮАР.


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