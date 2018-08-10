Марка: Модрич станет вторым самым высокооплачиваемым игроком Реала

Слухи и спекуляции закончилась - Лука Модрич остается в "Реале", пишет хорошо осведомленная мадридская "Марка". "Интер" пытался заполучить капитана сборной Хорватии, предлагая ему, по слухам, зарплату в десять миллионов евро в год. Однако Лука хорошо подумал, и все же решил остаться верным европейскому чемпиону.

Тем не менее, у него есть своя цена для "Реала", которому придется двукратно увеличить зарплату 32-летнему полузащитнику, для которого это станет последним контрактом в карьере.

По информации "Марки", Модрич станет вторым высокооплачиваемым игроком в команде и будет зарабатывать столько же, сколько и Серхио Рамос, в то время как самая большая зарплатная ведомость у Гарета Бэйла.

Модрич перешел в "Реал" в 2012 году из "Тоттенхама" за 33,5 миллиона евро. До сих пор он сыграл 257 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 40 голевых передач, и при этом выиграл 14 трофеев, из которых четыре Лиги чемпионов (три подряд).