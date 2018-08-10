Брюгге разгромил Кортрейк

Чемпион Бельгии "Брюгге" спокойно разобрался с "Кортрейком" - 3:0, открыв третий день Про Лиги. Благодаря этому успеху "сине-черные" продолжают лидировать со стопроцентным результатом.

Арно Данжума Груневелд забил два быстрых мяча за пять минут и снял все вопросы о победителе, а Сибе Схрейверс во втором тайме установил "классический" счет - 3:0.

2018-19, Чемпионат Бельгии. 1-й круг. 3-й тур.

"Брюгге" - "Кортрейк" 3:0 (2:0)
Голы: Груневелд, 4 (1:0); Груневелд, 8 (2:0); Схрейверс, 57 (3:0)
"Брюгге": Летица; Пулен; Митрович М.; Денсвил; Коолс (Томечак, 69); Груневелд (Бонавентуре, 75); Ритс; Вормер; Ванакен; Воссен (Опенда, 80); Схрейверс
"Кортрейк": Каминьски; Хайнс-Айк; Голубович П.; Кагельмахер; ван дер Брюгген; Д`Ане; Лепоинт; Уали И. (Азуни, 46); Аджагун (Кану, 79); Мбойо; Шевалье Т. (Стоянович Й., 74)
Предупреждения: Коолс, 67 - ван дер Брюгген, 35




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