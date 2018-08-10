Жилмар: Очень рад за Львов, а теперь нужно готовиться к Шахтеру. Футбол

Наставник "Львова" Жилмар рассказал каналу "Футбол 1" о матче с "Олимпиком" (1:1).

- Я доволен. Не всегда была красивая игра, особенно когда ты в меньшинстве. Но "Олимпик" тоже хорошая команда. Наши ребята молодцы. Я очень рад за них.

До удаления у нас с "Олимпиком" было по моменту. Их сегодня вообще было мало. Мы забили второй момент, у "Олимпика" примерно то же самое.

Боялись ли играть в атакующий футбол вдесятером? Конечно, нет. Сделали замены, сняли уставших игроков. Были шансы поймать на контратаках, но не получилось.

Теперь надо готовиться к самой сильной команде Украины - к "Шахтеру". Она мне нравится, там хороший тренер. Нужно будет на тренировках подумать и выбрать систему игры.

Работы еще много. Но картинка игры у команды уже есть, - считает Жилмар.


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