"Динамо" купило 18-летнего форварда из Первой лиги за €6 млн
Владислав Супряга - воспитанник "Днепра".
Киевское "Динамо" 10 августа подписало пятилетний контракт с 18-летним форвардом из клуба "Днепр-1" Владиславом Супрягой.
Об этом сообщается на сайте ФК "Динамо".
Супряга - воспитанник "Днепра", игрок юношеских сборных Украины. В составе сборной U-19 был бронзовым призером чемпионата Европы-2018.
По данным сайта Tribuna.com, "Динамо" заплатило за трансфер 6 миллионов евро, хотя еще несколько дней назад президент "Днепра-1" Юрий Береза (депутат Верховной Рады от "Народного фронта") говорил, что игрок не продается, а его стоимость – 15 млн евро.
"Днепр-1" также получит 50% от следующей перепродажи Супряги.
Напомним, что кроме Супряги в "Динамо" осталось только два форварда - 22-летний Артем Беседин и 19-летний Назарий Русин.
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