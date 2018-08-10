?"Динамо" купило 18-летнего форварда из Первой лиги за €6 млн

Владислав Супряга - воспитанник "Днепра".

Киевское "Динамо" 10 августа подписало пятилетний контракт с 18-летним форвардом из клуба "Днепр-1" Владиславом Супрягой.

Об этом сообщается на сайте ФК "Динамо".

Супряга - воспитанник "Днепра", игрок юношеских сборных Украины. В составе сборной U-19 был бронзовым призером чемпионата Европы-2018.

По данным сайта Tribuna.com, "Динамо" заплатило за трансфер 6 миллионов евро, хотя еще несколько дней назад президент "Днепра-1" Юрий Береза (депутат Верховной Рады от "Народного фронта") говорил, что игрок не продается, а его стоимость – 15 млн евро.

"Днепр-1" также получит 50% от следующей перепродажи Супряги.

Напомним, что кроме Супряги в "Динамо" осталось только два форварда - 22-летний Артем Беседин и 19-летний Назарий Русин.