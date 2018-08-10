Гордиенко: Ничья с Брагой - закономерный результат

Полузащитник луганской «Зари» Артем Гордиенко - о матче против «Браги»:

- Игра нам давалась. «Брага» создала несколько моментов, после чего забила. Мы тоже забили и после этого еще несколько раз могли отличиться. Скорее всего, вчерашний результат закономерен.

- Ты вышел на поле во втором тайме. Показалось, что у команды некоторый период времени была нервозность.

- Всегда переживаешь любой эпизод. Когда ты играешь – весь на эмоциях и в игре. А когда сидишь на лавке запасных, то переживаешь еще больше.

- Какое задание у тебя было?

- Юрий Николаевич попросил постараться выйти и помочь ребятам. Делать подборы в нашу пользу. Попросил сыграть строго в центре поля.

- Последние 20 минут «Заря» была лучше «Браги» и вполне могла выиграть.

- Думаю, что этот матч показал, что с любым соперником можно играть. Что дома, что на выезде нужно пытаться показывать свою игру и добывать результат.

- Очень много говорили про психологию, ведь последние игры «Зари» были не совсем удачными.

- Так и есть. В последних встречах чемпионата что-то нам не давалось, что-то не получалось. Иногда допускали ошибки, которые сложно объяснить. Вчера мы пропустили, но сумели собраться и сравнять. Могли забить еще, но счет остался ничейным.


Terrikon со ссылкой на ФК "Заря"


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