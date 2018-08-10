Календарь чемпионата Греции утвержден без дат. Футбол

Наконец, после нескольких недель спекуляций и неопределенности, календарь чемпионата в греческой Суперлиге сезона 2018/2019 был показан, в котором первый тур намечен на 25 августа, однако еще не утверждены даты следующих туров.

Все семь клубов Суперлиги, которые ранее не имели телевизионного контракта ("Панатинаикос", "Арис", "Атромитос", "Ксанти", "Панетоликос", "Аполлон", "Ламия"), подписали соглашение с государственным каналом ERT. Еще возникали проблемы с клубами, у которых контракт с Nova по схеме 1+1, и они хотели получить от правительства обязательство, чтобы смогут работать с ERT в случае чрезвычайной ситуации, но проблема в конечном итоге была решена.

В первом туре действующие чемпионы АЕК примут на Олимпийском стадионе ПАС Янина, в то время как "Олимпиакос" дома сыграет с "Левадиакосом". "Панатинаикос" отправится на выезд к "Ксанти" и ПАОК сыграет в "Астерасом" в Салониках. Вернувшиеся в элиту ОФИ и "Арис" отправятся на выезд с "Панионисом" и "Ламией", соответственно. Наконец, "Панетоликос" начнет дома с "Атромитосом", а "Аполлон" и "Лариса" будут сражаться в Рицополи.

Первое большое дерби Суперлиги 2018/2019 состоится в четвертом туре, когда ПАОК сыграет с АЕК на стадионе "Тумба". В прошлом сезоне скандал в концовке этой игры практически короновал афинян, когда игра была остановлена после выхода владельца ПАОКа Ивана Саввиди на поле с пистолетом после спорного решения арбитра об офсайде.

Ниже приведен список всех дерби в чемпионате Суперлиги 2018/19:

4-й тур: ПАОК - АЕК

5-й тур: Олимпиакос - ПАОК

6-й тур: АЕК - Олимпиакос

7-й тур: Арис - ПАОК

8-й тур: ПАОК - Панатинаикос

9-й тур: Панатинаикос - АЕК

10-й тур: Олимпиакос - Панатинаикос

19-й тур: АЕК - ПАОК

20-й тур: ПАОК - Олимпиакос

21-й тур: Олимпиакос - АЕК

22-й тур: ПАОК - Арис

23-й тур: Панатинаикос - ПАОК

24-й тур: АЕК - Панатинаикос

25-й тур: Панатинаикос - Олимпиакос

Интересно, что все три первых матча Суперлиги "Олимпиакос" будет проводить дома против "Левадиакоса", ПАС Янины и "Астераса", но это связано с просьбой клуба из Янины для ремонта стадиона.

На сегодняшнем заседании Совета директоров Суперлиги не было никакого упоминания о том, какой обмен команд будет с Футбольной Лигой, однако ожидается, что Федерация футбола Греции согласиться на то, что три команды понизятся на второй уровень, а одна повысится. В следующем году число участников Суперлиги, скорее всего, будет уменьшено с 16 до 14.