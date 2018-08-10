СМИ: Диего Годин отказался переходить в Ман Юнайтед. Футбол
По информации Goal, сегодня руководство «Манчестер Юнайтед» связывалось с «Атлетико», чтобы узнать о возможном трансфере центрального защитника Диего Година, однако сам футболист не захотел покидать испанскую команду.
Сообщается, что уругваец в ближайшее время подпишет новый контракт и останется на «Ванда Метрополитано». Хотя в действующем контракте Година есть клаузула на сумму 20 миллионов евро, он намерен продолжать играть под руководством Диего Симеоне.
Годин провёл последние 11 лет в Испании, сменив «Вильярреал» на «Атлетико» в 2010 году. Он выиграл семь трофеев с мадридским клубом, в том числе чемпионат Испании в 2014-м. Он сыграл в 122 матчах за сборную Уругвая, ныне являясь капитаном «небесно-голубых».
Неудачная попытка «Юнайтед» подписать Година увеличила вероятность того, что «красные дьяволы» так и не купят нового центрбека этим летом. Наставник же команды Жозе Моуринью ранее жаловался, что задачу приобрести пять новичков, которую он весной поставил директорам клуба, не удалось выполнить.
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10.08.2018 14:33