СМИ: Диего Годин отказался переходить в Ман Юнайтед. Футбол

По информации Goal, сегодня руководство «Манчестер Юнайтед» связывалось с «Атлетико», чтобы узнать о возможном трансфере центрального защитника Диего Година, однако сам футболист не захотел покидать испанскую команду.

Сообщается, что уругваец в ближайшее время подпишет новый контракт и останется на «Ванда Метрополитано». Хотя в действующем контракте Година есть клаузула на сумму 20 миллионов евро, он намерен продолжать играть под руководством Диего Симеоне.

Годин провёл последние 11 лет в Испании , сменив «Вильярреал» на «Атлетико» в 2010 году. Он выиграл семь трофеев с мадридским клубом, в том числе чемпионат Испании в 2014-м. Он сыграл в 122 матчах за сборную Уругвая, ныне являясь капитаном «небесно-голубых».

Неудачная попытка «Юнайтед» подписать Година увеличила вероятность того, что «красные дьяволы» так и не купят нового центрбека этим летом. Наставник же команды Жозе Моуринью ранее жаловался, что задачу приобрести пять новичков, которую он весной поставил директорам клуба, не удалось выполнить.