Далич остается тренером сборной Хорватии. Футбол

Хорватский футбольный союз (HNS) опубликовал заявление Давора Шукера на официальном сайте, подтверждающее, что Златко Далич останется тренером сборной Хорватии. Шукер и Далич провели встречу, где, как написали в HNS, они конструктивно обсудили все важные вопросы вокруг национальной команды.

"Было приятно вспомнить с Златко все прекрасные моменты во время чемпионата мира, а серебряная медаль является доказательством для всех, кто принимал участие в этой истории, что они сделали превосходную работу. Я рад, что мы открыто обсудили, что можно улучшить в будущем, и что мы собираемся вместе идти к новым победам", - заявил Шукер.

"Мне было важно открыто сказать президенту обо всех проблемах и поблагодарить Давора за понимание того, что я не считаю правильным. Думаю, мы решили все эти вопросы и надеемся на новые вызовы", - добавил Далич.

Напомним, что Далич возглавил сборную Хорватии перед решающим матчем отборочного цикла со сборной Украины, а затем через плей-офф с Грецией "клетчатые" вышли на чемпионат мира в РоSSии, где только в финале уступили Франции - 2:4. После финала Далич сделал несколько заявлений, от которых сложилось впечатление, что он может покинуть сборную.

"Я терпеть не могу людей, которые и двух раз в своей жизни не пнули мяч, но принимают решение о моей судьбе. Я независим и беспристрастен, но я не могу позволить никому играть со мной, и через два месяца я могу уйти", - говорил тогда Далич.

По слухам, у хорвата было предложение из Азии с зарплатой пять миллионов долларов за сезон. После встречи с Ливно две недели назад, Далич вновь прокомментировал свой статус в сборной.

HNS предположительно предложил улучшенный контракт, который он, очевидно, принял. 20 августа Далич объявит список игроков, которых вызовет на товарищеский матч с Португалией и встречей в Лиге Наций против Испании. Устное соглашение с Шукером будет достаточной гарантией для Далича, чей новый контракт должен быть подтвержден Исполнительным советом, который должен быть формальным.


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