Названы претенденты на награды лучшим игрокам ЛЧ-2017/18
Названы претенденты на награды лучшим игрокам на своих позициях в Лиге чемпионов сезона 2017/18, сообщает официальный сайт УЕФА.
Самое широкое представительство снова имеет "Реал" - "королевский клуб" представляют шесть игроков плюс перешедший в "Ювентус" Криштиану Роналду, который в мае помог Мадриду выиграть третью Лигу чемпионов подряд. Победителей назовут 30 августа на жеребьевке группового этапа в Монако.
Номинанты на награды по позициям в ЛЧ-2017/18:
Вратари: Алиссон ("Рома", ныне "Ливерпуль"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", ныне "Пари Сен-Жермен"), Кейлор Навас ("Реал")
Защитники: Марсело ("Реал"), Серхио Рамос ("Реал"), Рафаэль Варан ("Реал")
Полузащитники: Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос ("Реал"), Лука Модрич ("Реал")
Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал", ныне Ювентус"), Мохамед Салах ("Ливерпуль")
Добавим, что в жюри вошли тренеры 32 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2017/18, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). Тренеры не могли голосовать за игроков из своей команды.
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Спорт
10.08.2018 13:59