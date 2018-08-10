Юран: Спартаку придется потрудиться, чтобы пройти ПАОК. Футбол

Экс-нападающий "Спартака" Сергей Юран проанализировал игру команды в первом матче квалификации Лиги чемпионов с ПАОК.

"На результат встречи в Греции повлияли жара и индивидуальные ошибки, особенно в эпизоде со вторым голом в ворота гостей. Одно дело, когда мячи забиваются быстро, в динамике, благодаря высокому мастерству. А тут был обычный футбол в одно-два касания, не более того. Но с ПАОКом "Спартак" безобразно сыграл в защите, мог пропустить и больше, реализуй соперник выход один на один с вратарем.

У греков довольно неплохая команда, выше среднего уровня, дома действует на кураже. К сожалению для "Спартака", при счете 2:0 не сработала тренерская подсказка продолжать контролировать игру. Футболисты поверили, что все и так дается легко, матч уже закончен. Массимо Каррера должен был держать руку на пульсе, не позволять подопечным обмануть самих себя.