Юран: Спартаку придется потрудиться, чтобы пройти ПАОК. Футбол

Экс-нападающий "Спартака" Сергей Юран проанализировал игру команды в первом матче квалификации Лиги чемпионов с ПАОК.

"На результат встречи в Греции повлияли жара и индивидуальные ошибки, особенно в эпизоде со вторым голом в ворота гостей. Одно дело, когда мячи забиваются быстро, в динамике, благодаря высокому мастерству. А тут был обычный футбол в одно-два касания, не более того. Но с ПАОКом "Спартак" безобразно сыграл в защите, мог пропустить и больше, реализуй соперник выход один на один с вратарем.

У греков довольно неплохая команда, выше среднего уровня, дома действует на кураже. К сожалению для "Спартака", при счете 2:0 не сработала тренерская подсказка продолжать контролировать игру. Футболисты поверили, что все и так дается легко, матч уже закончен. Массимо Каррера должен был держать руку на пульсе, не позволять подопечным обмануть самих себя.

Гостевое поражение со счетом 2:3 - довольно неплохо перед ответным матчем. Вот при 2:4 было бы очень сложно решить задачу. В Москве будет совсем другой футбол. Конечно, Мирча Луческу все подробно разложит по полочкам для своего сына Развана, который тренирует ПАОК. Греки наверняка отдадут инициативу, но вместе с тем не станут садиться в оборону, ожидая своего шанса при быстром выходе в атаку. Скоростные футболисты там есть. "Спартаку" придется потрудиться, но шансы - 60 на 40 в его пользу. У греков тоже далеко не все гладко в обороне", - цитирует Юрана сайт УЕФА.


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