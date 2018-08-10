"Стандарт" - "Аякс": "Финт Зидана" от Карселы (ВИДЕО)  

СТАНДАРД - АЯКС - 2:2 (0:2)

Голы: Хюнтелар, 19 (0:1). Тадич, 34 (0:2). Карсела, 67 (1:2). Эмон, 90+4 - с пенальти (2:2).

Вторник. Льеж. "Стандард" - "Аякс" - 2:2. 67-я минута. Только что Мехди КАРСЕЛА сократил разрыв в счете. Фото: standard.be

«Стандард» (Льеж): Очоа, Каванда, Люиндама, Лаифис, Фай, Марин, Агбо, Бастьен (Цимирот, 76), Мпоку (Дженепо, 85), Са (Эмон, 66), Карсела.

«Аякс» (Амстердам): Онана, Мазрауи, де Лигт, де Йонг (ван де Бек, 79), Тальяфико, Шоне (Эйтинг, 89), Зиеш (Лабьяд, 73), Блинд, Нерес, Хюнтелар, Тадич.

Наказания: Фай, 55. Тальяфико, 58. Зиеш 61 (предупреждения).

Судья: Штилер (Германия).

7 августа. Льеж. Стадион «Морис Дюфран».

Несмотря на прошлогодний выход в финал Лиги Европы, голландская команда в последние годы была слишком молода для больших свершений. Едва заблиставшие игроки моментально продавались в чемпионаты «большой пятерки», а юноши из знаменитой академии банально не успевали обрасти мясом.

Однако в это межсезонье «Аякс» заматерел. Остался в Амстердаме едва не перебравшийся в «Рому» марокканец Зиеш, вернулся из «МЮ» Блинд, а другой опытный новобранец Тадич во вторник вел всю игру команды и организовал гол другого ветерана - Хюнтелара. Невольным соавтором этого оказался голкипер сборной Мексики Очоа. На ЧМ-2018 он был в полном порядке, а тут допустил глупейшую ошибку.

Голландская команда в первом тайме бережно отнеслась к своим моментам. Если Орландо Са при счете 0:1 перехитрил самого себя, пытаясь с двух метров пробить пяткой, то «Аякс» просто быстро разыграл назначенный в центре поля штрафной. Пока бельгийские защитники перестраивались, Давид Нерес спокойно сбросил мяч под удар Тадичу.

В составе прилично игравших хозяев выделялся Карсела, забивший самый красивый гол матча. Прежде чем отправить мяч в угол из-за пределов штрафной, он перехитрил защитника, исполнив «финт Зидана».

Наверное, ничья получилась закономерной, хотя приведшее к назначению пенальти нарушение правил не имело никакого смысла. Но тут «Аякс» может винить только себя, ведь при счете 1:2 Хюнтелар упустил стопроцентный момент, не сумев пробить Очоа с нескольких метров. «Стандард» же продлил длящуюся год домашнюю беспроигрышную серию до 22 матчей.

Андрей КУЗИЧЕВ, Спорт-Экспресс

«Турнир 10»

Бенфика - Фенербахче - 1:0 (Серви, 69).

ПАОК - Спартак - 3:2 (Прийович, 29, с пенальти. Лимниос, 37. Пелкас, 44 - Нереализованный пенальти: Промесс («Спартак»), 71 (вратарь). (Прийович, 29, с пенальти. Лимниос, 37. Пелкас, 44 - Попов , 7. Промесс, 17).: Промесс («Спартак»), 71 (вратарь).

«Отбор чемпионов»

Црвена Звезда - Спартак Трн - 1:1 (Бен, 23, с пенальти - Грендел, 25).

Зальцбург - Шкендия - 3:0 (Даббур, 16, с пенальти, 45+3. Самассеку, 80, с пенальти). Удаление: Юнузович («Зальцбург»), 83.