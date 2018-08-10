"Стандарт" - "Аякс": "Финт Зидана" от Карселы (ВИДЕО)  

Несмотря на прошлогодний выход в финал Лиги Европы, голландская команда в последние годы была слишком молода для больших свершений. Едва заблиставшие игроки моментально продавались в чемпионаты «большой пятерки», а юноши из знаменитой академии банально не успевали обрасти мясом.
Однако в это межсезонье «Аякс» заматерел. Остался в Амстердаме едва не перебравшийся в «Рому» марокканец Зиеш, вернулся из «МЮ» Блинд, а другой опытный новобранец Тадич во вторник вел всю игру команды и организовал гол другого ветерана - Хюнтелара. Невольным соавтором этого оказался голкипер сборной Мексики Очоа. На ЧМ-2018 он был в полном порядке, а тут допустил глупейшую ошибку.
Голландская команда в первом тайме бережно отнеслась к своим моментам. Если Орландо Са при счете 0:1 перехитрил самого себя, пытаясь с двух метров пробить пяткой, то «Аякс» просто быстро разыграл назначенный в центре поля штрафной. Пока бельгийские защитники перестраивались, Давид Нерес спокойно сбросил мяч под удар Тадичу.
В составе прилично игравших хозяев выделялся Карсела, забивший самый красивый гол матча. Прежде чем отправить мяч в угол из-за пределов штрафной, он перехитрил защитника, исполнив «финт Зидана».
Наверное, ничья получилась закономерной, хотя приведшее к назначению пенальти нарушение правил не имело никакого смысла. Но тут «Аякс» может винить только себя, ведь при счете 1:2 Хюнтелар упустил стопроцентный момент, не сумев пробить Очоа с нескольких метров. «Стандард» же продлил длящуюся год домашнюю беспроигрышную серию до 22 матчей.
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