В киевском Динамо началась проверка налоговой отчетности. Футбол

В Государственная фискальной службе подтвердили, что началась проверка налоговой отчетности киевского "Динамо".

Поводом для расследования стала информация СМИ о заниженных цифрах в зарплатной ведомости "Динамо". Согласно этим сведениям, средняя зарплата футболистов Динамо составляла 18-20 тысяч гривен в месяц.

Помимо этого, экс-игрок "Динамо" Дерлис Гонсалес в прессе заявил, что зарабатывает 110 тысяч долларов в месяц. В то же время, по информации СМИ , в зарплатной ведомости напротив фамилии парагвайца была указана сумма, едва превышающая 18 тысяч гривен.

"Соответствующая информация направлена для дальнейшего принятия мер налогового контроля. В случае установления фактов нарушений требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, будут приняты меры по их устранению", - прокомментировали в ГФС решение начать проверку.