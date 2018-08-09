Владислав Мангер: вратарь приехал в теплый Херсон из морозного Новосибирска. Футбол

На первую открытую тренировку "Днепра" приехал глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который рассказал о будущем сезоне для новичка чемпионата, а также о том что такое коммунальный клуб и каким образом происходит финансирование команды и формирование.

– На сегодняшний день основным источником финансирования является областной бюджет. Идут переговоры с тремя крупными компаниями, которые планируют размещать свою рекламу на официальных матчах команды. Ближе к октябрю они также присоединятся к финансированию ХК "Днепр". Спортсмены полностью обеспечены и питанием, и условиями для тренировочного процесса.

Нам в городе не хватает шоу. И помочь его сделать должен хоккей. В каждом городе есть футбольная или хоккейная команда. Мы хотим, чтобы у нас в городе была большая хоккейная команда. Вход на домашние матчи чемпионата будет бесплатный. Также планируется организовать онлайн-трансляцию матчей на одной из центральных площадей города, чтобы люди могли собираться и смотреть.

Основой команды будет молодежь, которая воспитывалась на этой арене, – молодежь нашей детско-юношеской спортивной школы. За последние два года 15 спортсменов выехали в Беларусь и другие страны. Мы подумали: зачем молодежи разъезжаться, когда она может и у нас своим примером популяризировать спорт и хоккей в частности. Поэтому и возникла идея создать собственную команду.

Для подготовки команды был приглашен квалифицированный тренер - Дмитрий Пидгурский, экс-тренер действующего вице-чемпиона страны. Шли долгие переговоры с ним. Сразу он поставил условия по формированию состава. Условия тренера были выполнены. Некоторые будут выполняться в течение года. На сегодня в собрании принимают участие 10 легионеров. Еще 4 скоро приедут. Вратарь, например, приехал в наш теплый Херсон с морозного города Новосибирск.