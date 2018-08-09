Президент Олимпика Гельзин назвал того, кому достанется его десятка. Футбол

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин по-прежнему тренируется вместе с донецкой командой. Правда, речь о возвращении на поле не идет, при этом президент даже готов расстаться со своим игровым номером 10 - но с одним условием.

- "Десятка" у вас в "Олимпике" навсегда?

- "Десятка" перейдет к тому футболисту, который в своем первом сезоне забьет хотя бы десять мячей. Я не собираюсь возвращаться на поле - просто поддерживаю форму, - объяснил Гельзин в интервью телеканалу "Футбол 1".

Ранее Гельзин обозначил задачу на сезон. "Собрали достойный коллектив. Теперь у нас не будет проблем, что мы каждые полгода меняем состав. Будем бороться за первую шестерку, а если попадем туда, то еще выше", - пообещал президент "Олимпика".