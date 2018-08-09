Рикардо Гарека останется у руля сборной Перу. Футбол
Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека продолжит работу с национальной командой страны, сообщается на официальном сайте Федерации перуанского футбола.
Как отмечается в заявлении FPF, федерация благодарит 60-летнего аргентинского специалиста и его тренерский штаб за приверженность интересам перуанского футбола и уверена в успехе его дальнейшей работы, в том числе - в отборочном цикле чемпионата мира-2022 в Катаре.
Напомним, что Гарека возглавил сборную Перу в 2015 году и вывел ее в финальную стадию чемпионата мира этого года в РоSSии, где команда не смогла преодолеть групповой этап. Правда, южноамериканцы смогли завершить выступление на ЧМ-2018 на мажорной ноте, переиграв в последнем матче со счетом 2:0 команду Австралии.
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Спорт
09.08.2018 14:42