Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира WTA в Монреале. Ее соперница румынка Михаэла Бузарнеску в результате инцидента покинула корт в инвалидной коляске.

В третьем сете румынка пыталась достать уходящий мяч, но ошиблась и сильно ударилась об ограждение, получив довольно серьезную травму правой ноги. Причем настолько, что ее пришлось увозить с корта...