Лига чемпионов: ПАОК с Хачериди победил Спартак, уступая в 2 гола

ПАОК и "Спартак" выдали крайне веселый матч в Лиге чемпионов. Ранее Евгений Хачериди и Луис Адриано боролись друг с другом в украинских классико, но теперь они встретились в Греции. И начало матча украинец провалил - на 7-й минуте он дал Зобнину прострелить слева на Попова (Адриано по-умному пропустил мяч), а на 16-й рикошетом от его руки мяч после удара Промеса (опять же, скидка Адриано) опустился за линию. Так ПАОК горел 0:2 в самом начале.

Потом "Спартак" расслабился, допустил пенальти в свои ворота за игру рукой - и вот 1:2. А затем две голевые передачи удались еще одному игроку с УПЛ-опытом - Лео Матосу. В итоге на перерыв лидером уходил ПАОК - 3:2.

Во втором тайме "Спартак" мог сравнять - Хачериди ошибся еще раз, привезя пенальти на все том же Адриано. Но Промес не смог с "точки" переиграть Пасхалакиса - штанга выручила. 3:2, и ответный поединок обещает быть не менее интригующим.

2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Квалификационный 3-й раунд.

ПАОК - "Спартак" 3:2 (3:2)



Голы: Попов Ив., 7 (0:1); Промес, 16 (0:2); Прийович, 29 (пенальти) (1:2); Лимниос, 37 (2:2); Пелькас, 44 (3:2)



"ПАОК": Пасхалакис; Варела Ф.; Хачериди; Лео Матос; Креспо Х.; Каньяс; Маурисио (Шахов, 84); Пелькас; Эль-Каддури О. (Варда, 61); Прийович; Лимниос (Лео Жаба, 79)



"Спартак": Максименко А.; Ещенко; Жиго; Боккетти (Рассказов, 94); Промес; Ломовицкий; Комбаров Д.; Зобнин; Фернандо; Попов Ив. (Тимофеев, 64); Адриано (Зе Луиш, 77)



Предупреждения: Эль-Каддури О., 58; Хачериди, 70; Маурисио, 77 - Жиго, 19; Зобнин, 40; Ломовицкий, 72; Фернандо, 83