Источник: Коломойский может выжидать улучшенного предложения по Супряге. Футбол
Игорь Суркис и Игорь Коломойский еще на прошлой неделе принципиально договорились о переходе юного форварда Владислава Супряги из "Днепра-1" в "Динамо". Об этом информирует журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас, ссылаясь на данные из собственных источников.
Тем не менее, о переходе до сих пор еще не сообщили официально. Возможно, так Коломойский собирается дождаться более выгодного предложения - напомним, ранее сообщалось, что у Супряги полно предложений практически из всех топ-чемпионатов.
За моєю інформацією, про трансфер Супряги Суркіс і Коломойський принципово домовилися ще минулого тижня. Чому досі не оголосили про перехід? Можливо, цією паузою Ігор Валерійович хоче полоскотати нерви своєму тезці Михайловичу, як він це любить. Або ж чекає вигіднішої пропозиції
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.