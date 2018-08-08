Источник: Коломойский может выжидать улучшенного предложения по Супряге. Футбол

Игорь Суркис и Игорь Коломойский еще на прошлой неделе принципиально договорились о переходе юного форварда Владислава Супряги из "Днепра-1" в "Динамо". Об этом информирует журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас, ссылаясь на данные из собственных источников.

Тем не менее, о переходе до сих пор еще не сообщили официально. Возможно, так Коломойский собирается дождаться более выгодного предложения - напомним, ранее сообщалось, что у Супряги полно предложений практически из всех топ-чемпионатов.

За моєю інформацією, про трансфер Супряги Суркіс і Коломойський принципово домовилися ще минулого тижня. Чому досі не оголосили про перехід? Можливо, цією паузою Ігор Валерійович хоче полоскотати нерви своєму тезці Михайловичу, як він це любить. Або ж чекає вигіднішої пропозиції

— Igor Burbas (@iburbas) August 8, 2018


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