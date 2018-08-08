Нигерийского нападающего Вентспилса никто не похищал

Нигерийский нападающий латвийского "Вентспилса" Аделеки Акиньеми вышел на связь с полицией и опроверг версию о якобы имевшим место его похищении. Об сообщило местное новостное агентство ЛЕТА со ссылкой на правоохранительные органы.

"Сотрудникам регионального управления государственной полиции удалось дозвониться до Акиньеми по телефону и выяснить, что он жив и здоров, и его отсутствие не связано с преступным деянием", - говорится, в частности, в сообщении.

Ранее ФК "Вентспилс" официально заявил, что нападающий команды нигериец Аделеки Акиньеми похищен злоумышленниками, которые шантажируют клуб с целью получения выкупа. Об этом говорилось в опубликованном на официальном сайте клуба сообщении.


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