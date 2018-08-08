Сборную Исландии возглавил швед. Футбол
Шведский специалист Эрик Хамрен назначен главным тренером "викингов", сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Исландии.
Контракты Хамрена и его помощника Фрейра Александерссона рассчитаны на два года. Ранее Хамрен с 2009 по 2016 год, напомним, возглавлял сборную своей страны.
На посту главного тренера сборной Исландии шведский специалист сменил Хеймира Хадльгримссона, который покинул свой пост в середине июля. На прошедшем чемпионате мира в РоSSии исландцы не смогли пробиться в плей-офф, набрав одно очко на групповом этапе.
"Викинги" в группе D сыграли вничью с командой Аргентины (1:1), причем вратарь команды Ханнес Халльдорссон отразил пенальти от Лионеля Месси, после чего северяне проиграли Нигерии (0:2) и Хорватии (1:2).
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Спорт
08.08.2018 15:10