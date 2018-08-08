"Бернли" подписал Выдру

Нападающий Матей Выдра сменил "Дерби Каунти" на "Бернли".

26-летний чех поставил подпись под контрактом до 2021 года с возможностью продления еще на год.

Матей Выдра. Фото: twitter.com/BurnleyOfficial

- Пять лет назад я чувствовал себя ребенком в премьер-лиге.

Теперь я чувствую, что у меня больше опыта, я лучше говорю по-английски, и я больше узнал об этой стране, поэтому надеюсь, что стал лучше, чем пять лет назад, - отметил Выдра.