"Бернли" подписал Выдру

Нападающий Матей Выдра сменил "Дерби Каунти" на "Бернли".
 
26-летний чех поставил подпись под контрактом до 2021 года с возможностью продления еще на год.
Фото "Бернли" подписал Выдру
Матей Выдра. Фото: twitter.com/BurnleyOfficial
 
- Пять лет назад я чувствовал себя ребенком в премьер-лиге.
 
Теперь я чувствую, что у меня больше опыта, я лучше говорю по-английски, и я больше узнал об этой стране, поэтому надеюсь, что стал лучше, чем пять лет назад, - отметил Выдра.


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