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2018-08-08
"Бернли" подписал Выдру
Нападающий Матей Выдра сменил "Дерби Каунти" на "Бернли".
26-летний чех поставил подпись под контрактом до 2021 года с возможностью продления еще на год.
Матей Выдра. Фото: twitter.com/BurnleyOfficial
- Пять лет назад я чувствовал себя ребенком в премьер-лиге.
Теперь я чувствую, что у меня больше опыта, я лучше говорю по-английски, и я больше узнал об этой стране, поэтому надеюсь, что стал лучше, чем пять лет назад, - отметил Выдра.
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