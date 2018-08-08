Леонид Буряк: Динамо забило гол из трехметрового офсайда. Футбол

В первом матче квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с пражской "Славией" - 1:1. Дать оценку этой игре попросили заслуженного тренера Украины Леонида Буряка.

- Если отталкиваться от стратегии двухматчевого противостояния, то "Динамо" сумело добыть в Чехии хороший результат, - отметил Буряк. – Однако, игра киевлян оставляет желать лучшего. У "бело-синих" было много брака.

- Почему футболисты "Динамо" так часто ошибались? Может быть сильная жара в столице Чехии негативно повлияла на гостей?
- Нет, жара здесь ни при чем. Я играл с чехами и знаю, что с ними всегда сложно бороться. Чешские футболисты – физически сильные и в борьбе с ними очень непросто добиться приемлемого результата. А что касается жары, то в такую погоду тоже нужно уметь играть – фактически стоя, без лишних затрат энергии. Но для этого необходимо иметь определенный запас мастерства. Я думаю, только Александр Хацкевич знает, почему так много брака в действиях его подопечных. Он уже давно, этот брак… Хотя "Динамо" серьезно форсировало подготовку.

- За гол в ворота "Славии" киевляне должны быть благодарны местным болельщикам, которые выбросили на поле второй мяч?
- "Динамо" забило гол из трехметрового офсайда. Просто судья не увидел атаку киевлян и ошибся.


Terrikon со ссылкой на FootBoom


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