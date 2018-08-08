УЕФА: Еременко дисквалифицирован, но может быть заявлен. Футбол

Союз европейских футбольных ассоциаций подтвердил, что полузащитник Роман Еременко может быть заявлен за новую команду, несмотря на продолжающуюся дисквалификацию.

– Игрок дисквалифицирован до 5 октября 2018 года (смотрите решение Спортивного арбитражного суда от июля 2017 года), но может быть зарегистрирован при условии соблюдения соответствующих регламентов и сроков, – сообщил представитель УЕФА.

Как известно, Еременко с 6 октября 2016 года не может участвовать в футбольных турнирах. Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА 17 ноября 2016 года отстранил его на два года от занятий любой деятельностью, связанной с футболом. Однако апелляционный комитет УЕФА затем изменил формулировку на "дисквалифицирован на два года". Потому что выражения "участие в любой деятельности, связанной с футболом" нет в соответствующих антидопинговых регламентах. Этот же вердикт о дисквалификации на два года утвердил Спортивный арбитражный суд, о чем он объявил 21 июля 2017-го.

Еременко, который, по данным финских коллег, уже заключил контракт со "Спартаком", может быть включен в заявку на чемпионат РоSSии до конца августа. Зарегистрированного должным образом футболиста затем до 3 сентября включительно можно заявить в еврокубки.


Terrikon со ссылкой на Спорт-Экспресс


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