Будущий самый дорогой вратарь мира уже свободен. Футбол

Голкипер сборной Испании Кепа Аррисабалага выкупил свой контракт у "Атлетика" из Бильбао. Об этом сообщается на официальном сайте испанских "красно-белых".

"Игрок (Аррисабалага - прим.) выразил желание в одностороннем порядке прекратить трудовые отношения. Сумма компенсации, установленная в контракте, была выплачена", - говорится в заявлении "Атлетика". Контракт Кепы c басками был рассчитан до конца июня 2025 года и содержал пункт об отступных, которые составляли 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в ближайшие часы Аррисабалага должен пройти медицинское обследование и оформить соглашение с "Челси". Лондонский клуб потеряет бельгийского вратаря Тибо Куртуа, который бастует, чтобы перейти в "Реал". Когда "Челси" заплатит 80 миллионов за Кепу, он станет самым дорогим вратарем в истории футбола.