"Челси" заплатил 80 млн евро за испанского вратаря, - СМИ. Футбол
Лондонцы нашли замену Тибо Куртуа
Лондонский клуб "Челси" перевел 80 млн евро на расчетный счет "Атлетика" из Бильбао за вратаря Кепу Аррисалабагу, сообщает Marca.
Отметим, именно такая сумма отступных была прописана в его контракте с баскским клубом.
Данная сумма трансфера сделают испанца самым дорогим вратарем в истории футбола. До этого рекорд принадлежал Алиссону Бекеру, за которого "Ливерпуль" этим летом заплатил "Роме" 62,5 млн евро.
Добавим, что 23-летний Кепа – воспитанник "Атлетика". Он является основным вратарем красно-белых с 2016 года и провел за них 54 матча во всех турнирах. Прошлой зимой охоту на Аррисалабагу устроил мадридский "Реал", но в последний момент баск предпочел остаться в Бильбао.
В свою очередь, "бланкос" этим летом переключились на основного вратаря "Челси" Тибо Куртуа, который также выразил заинтересованность в переходе в "Реал".
Тибо даже не стал появляться на клубной тренировочной базе "Челси" в Кобхэме, требуя трансфер в "Реал".
Эти обстоятельства и вынудили "синих" выходить на трансферный рынок голкиперов.
Как утверждает издание, Куртуа завершит в ближайшие дни свой трансфер в "Реал" за 35 млн фунтов. Кроме того, "Челси" получит игрока "Реала" Матео Ковачича в аренду с правом выкупа.
Также необходимо отметить, что с потенциальным приходом Куртуа в "Реал", будущее украинского легионера мадридцев Андрея Лунина остается под вопросом – в последнем товарищеском поединке "Реала" с "Ромой" (2:1) Лунин не сыграл ни минуты. Ворота "сливочных" все 90 минут защищал Кейлор Навас.
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