"Челси" заплатил 80 млн евро за испанского вратаря, - СМИ. Футбол

Лондонцы нашли замену Тибо Куртуа

Фото: http://www.marca.com Кепа Аррисалабага

Лондонский клуб "Челси" перевел 80 млн евро на расчетный счет "Атлетика" из Бильбао за вратаря Кепу Аррисалабагу, сообщает Marca.

Отметим, именно такая сумма отступных была прописана в его контракте с баскским клубом.

Данная сумма трансфера сделают испанца самым дорогим вратарем в истории футбола. До этого рекорд принадлежал Алиссону Бекеру, за которого "Ливерпуль" этим летом заплатил "Роме" 62,5 млн евро.

Добавим, что 23-летний Кепа – воспитанник "Атлетика". Он является основным вратарем красно-белых с 2016 года и провел за них 54 матча во всех турнирах. Прошлой зимой охоту на Аррисалабагу устроил мадридский "Реал", но в последний момент баск предпочел остаться в Бильбао.

В свою очередь, "бланкос" этим летом переключились на основного вратаря "Челси" Тибо Куртуа, который также выразил заинтересованность в переходе в "Реал".

Тибо даже не стал появляться на клубной тренировочной базе "Челси" в Кобхэме, требуя трансфер в "Реал".

Эти обстоятельства и вынудили "синих" выходить на трансферный рынок голкиперов.

Как утверждает издание, Куртуа завершит в ближайшие дни свой трансфер в "Реал" за 35 млн фунтов. Кроме того, "Челси" получит игрока "Реала" Матео Ковачича в аренду с правом выкупа.

Также необходимо отметить, что с потенциальным приходом Куртуа в "Реал", будущее украинского легионера мадридцев Андрея Лунина остается под вопросом – в последнем товарищеском поединке "Реала" с "Ромой" (2:1) Лунин не сыграл ни минуты. Ворота "сливочных" все 90 минут защищал Кейлор Навас.