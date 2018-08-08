Чемпионат Европы: Берлинский экзамен

В столице Германии стартовал 24-й чемпионат Европы по легкой атлетике.

Вообще, в Германии соревнования столь высокого уровня проходят уже в третий раз, однако в ее нынешней столице - впервые.

Как знать, может в Берлине Анне КРАСУЦКОЙ уготована роль автора большой сенсации. Фото: Из личного архива Анны Красуцкой

Поэтому внимание к этому турниру у местных жителей и гостей соответствующее. И это неудивительно, поскольку на Олимпийском стадионе собрался фактически весь континентальный бомонд, который на протяжении шести дней разыграет 48 комплектов медалей. То есть, посмотреть будет и на что, и на кого.

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В рекордном количестве предстала на этом европейском первенстве и сборная Украины. Ее цвета в новом орнаменте от достаточно хорошо известного в мире производителя спортивной одежды и обуви будут защищать сразу 88 атлетов.

Впрочем, «защищать» - слишком громкое слово для подавляющего большинства, поскольку их нынешние лучшие показатели высвечивают в континентальном рейтинге на позициях, весьма далеких от хотя бы топ-20.

И ни для кого не секрет, что главной задачей таких спортсменов в сезоне является вовсе не успешное выступление в Берлине, а просто сам факт попадания в состав национальной команды. Ведь это дает право получить весьма обширный (если верить списку, опубликованному на официальном сайте ФЛАУ) комплект формы и даже какие-то суточные. Правда, не исключено, задним числом и уже в национальной валюте (такие факты, по словам некоторых спортсменов и их наставников, неоднократно имели место ранее), но все же.

Между тем даже с той же комплектацией уже случались странные казусы, и один из них даже завершился не менее странной полугодичной дисквалификацией бегуна на длинные дистанции Антона Грабовского. Эта история получила широкую огласку, однако детально останавливаться на ее подробностях автор этих строк не считает необходимым, поскольку в ней жесткие вопросы можно адресовать не только руководству ФЛАУ, а и самому спортсмену, выразившему свое личное мнение относительно формы хоть и оригинально, но все же откровенно неэтично.

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Подливает масла в огонь и решение тренерского совета федерации включить в качестве запасных в короткие эстафеты персон, которые своими результатами и итоговыми местами на последнем чемпионате Украины в Луцке этой чести совершенно не заслужили. В частности, у женщин Виктория Ратникова финишировала на 100-метровке только седьмой (11,91), а Анастасия Голенева вообще участия в том финале не принимала, довольствовавшись лишь пятым местом на 200-метровке (23,95). У мужчин же Григорий Федоровский и вовсе оказался за бортом финала на 100-метровке (10,78), а Артур Назарук стал четвертым на 200-метровке (21,28).

Как видим, их результаты можно назвать, скромно говоря, смешными. Соответственно, здесь вообще не идет речь ни о спортивном принципе, ни о здравом смысле. Видится исключительно личная заинтересованность отдельных наставников, которая почему-то не пресеклась на тренерском совете, утверждавшем окончательный состав сборной. Что ж, очевидно, придется вернуться ко всем этим «героям» уже после окончания чемпионата Европы…

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Впрочем, помимо откровенных «туристов», есть в нашей команде те мастера, которым реально по силам побороться и за медали. Прежде всего, речь идет о действующей чемпионке Европы на 800-метровке Наталье Прищепе и уникальной по своему характеру всего-то 20-летней высотнице, серебряному призеру чемпионата мира Юлии Левченко. В нынешнем сезоне они демонстрируют хорошую форму и имеют показатели, с которыми можно претендовать на пьедестальные места. Поэтому, искренне верим, очень скоро они станут для обеих девушек приятной реальностью.

Вполне способны на высокие достижения еще одна бегунья на 800 м Ольга Ляховая и обе барьеристки на 400 м - Анна Рыжикова с Викторией Ткачук. Все они весьма амбициозны и достаточно грамотны в тактической борьбе, в чем откровенно хочется убедиться после их забегов в Берлине.

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Весьма интересной ожидается борьба в женских прыжковых секторах классикой и тройным. В первом случае будем держать кулаки на Марину Бех и Кристину Гришутину, которые на том же внутреннем чемпионате в Луцке показали весьма оптимистичные результаты - соответственно 6.86 и 6.81. В Берлине подобные полеты наверняка окажутся конкурентоспособными. Однако до последнего времени обе наши спортсменки не отличались стабильностью, поэтому на что реально они способны, похоже, ныне не ведают и сами.

Возвращение к обнадеживающим результатам Ольги Саладухи позволяют ожидать от нее приятного сюрприза. Основные соперницы нашей славной прыгуньи, похоже, уже успели списать ее со счетов, однако в Луцке Саладуха сумела улететь на 14.19. При определенном стечении обстоятельств в Берлине можно рассчитывать на успех и с этим показателем, поскольку конкуренток уровня феноменальной колумбийки Катрин Ибаргуэн там не будет. А экс-украинка Анна Миненко (Князева), представляюшая ныне Израиль, тоже технически небезгрешна.

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Можно ожидать приятного сюрприза и от Анны Красуцкой. Эта 22-летняя спортсменка наконец-то оправилась от последствий неприятной травмы, и в нынешнем сезоне прилично «набирает обороты». Ее «персонал бест» в Луцке - 14.15 - лучшее тому подтверждение. К тому же высокий потенциал Красуцкой виден, что называется, невооруженным глазом. Может, как раз в столице Германии и случится сенсационный прорыв?..

Откровенно говоря, чего угодно можно ожидать от наших женщин и во всех остальных видах программы , кроме, очевидно, короткого спринта. Да, в нынешнем сезоне Кристина Стуй установила на 100-метровке личный рекорд - 11,20, но для острой борьбы с нынешними европейскими лидерами этого явно недостаточно. Соответственно, нечего ловить в Берлине и эстафете 4х100.

А вот в 4х400 определенные надежды на успех есть. Конечно, личные показатели наших сегодняшних лидеров откровенно не впечатляют, но квартет способен «выстрелить» как раз впечатляюще. Оправдаете надежды, девчата?

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Куда более скромными видятся притязания на медали у мужчин. Да, есть в строю высотник Андрей Проценко, но в текущем сезоне его показатели были далеки от желаемых. Спринтер Сергей Смелик? Верим в его железный характер, однако…

Соответственно, похоже, остается ожидать приятных сюрпризов только от представителей спортивной ходьбы и прыгуна в длину Сергея Никифорова. Признаться, его победный полет в Луцке на 8.23 оптимистично удивил. Ведь с таким показателем, при определенных обстоятельствах, в Берлине запросто можно оказаться одним из фаворитов.

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Напоследок - о психологическом настрое наших атлетов. Некоторые из них обещали дать предстартовые интервью, однако затем, извинившись, дружно отказались. Мол, плохая примета, а многие спортсмены, как известно, здорово суеверны. Поэтому, в принципе, к этой «молчанке» следует относиться с пониманием. Тем более, все они пообещали обязательно ответить на все вопросы уже после соревнований. Что ж, надеемся, повод для этих вопросов будет из разряда обоюдо радостных…

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Мужчины: Александр Соколов (100 м, 4х100 м), Сергей Смелик (200 м, 4х100 м), Эмиль Ибрагимов (200 м, 4х100 м), Владимир Супрун (4х100 м), Артур Назарук (4х100 м), Григорий Федоровский (4х100 м), Виталий Бутрым (400 м, 4х400 м), Алексей Поздняков (400 м, 4х400 м), Станислав Сенник (400 м, 4х400 м), Дмитрий Бикулов (4х400 м), Артем Шаматрин (110 м с/б), Денис Нечипоренко (400 м с/б), Даниил Даниленко (400 м с/б, 4х400 м), Евгений Гуцол (800 м, 4х400 м), Владимир Киц (1500 м), Василий Коваль (10 000 м), Дмитрий Сирук (10 000 м), Марьян Закальницький (ходьба 50 км), Иван Банзерук (ходьба 50 км), Валерий Литанюк (ходьба 50 км), Иван Лосев (ходьба 20 км), Виктор Шумик (ходьба 20 км), Алексей Казанин (ходьба 20 км), Александр Ситковский (марафон), Игорь Олефиренко (марафон), Дмитрий Лашин (марафон), Игорь Русс (марафон), Юрий Русюк (марафон), Сергей Никифоров (длина), Владислав Мазур (длина), Андрей Проценко (высота), Дмитрий Демьянюк (высота), Виктор Лонский (высота), Владислав Малыхин (шест), Никита Нестеренко (диск), Игорь Мусиенко (ядро), Глеб Пискунов (молот), Владимир Мисливчук (молот), Сергей Регеда (молот), Юрий Кушнирук (копье).

Женщины: Кристина Стуй (100 м, 4х100 м), Алина Калистратова (200 м, 4х100 м), Елизавета Брызгина (200 м, 4х100 м), Яна Качур (200 м, 4х100 м), Анастасия Голенева (4х100 м), Виктория Ратникова (4х100 м), Анна Плотицына (100 м с/б), Татьяна Мельник (400 м, 4х400 м), Анастасия Брызгина (400 м, 4х400 м), Алина Логвиненко (400 м, 4х400 м), Екатерина Климюк (4х400 м), Ольга Бибик (4х400 м), Анна Рыжикова (400 м с/б, 4х400 м), Мария Миколенко (400 м с/б), Виктория Ткачук (400 м с/б), Наталья Прищепа (800 м), Ольга Ляховая (800 м), Елена Сердюк (10 000 м), Евгения Прокофьева (10 000 м), Юлия Шматенко (5000 м, 10 000 м), Наталья Стребкова (3000 м с/п), Инна Кашина (ходьба 20 км), Надежда Боровская (ходьба 20 км), Мария Филюк (ходьба 20 км), Кристина Юдкина (ходьба 50 км), Василина Витовщик (ходьба 50 км), Алина Цвилий (ходьба 50 км), Ольга Котовская (марафон), Виктория Хапилина (марафон), Дарья Михайлова (марафон), Вера Овчарук (марафон), Юлия Левченко (высота), Екатерина Табашник (высота), Оксана Окунева (высота), Ольга Саладуха (тройной), Анна Красуцкая (тройной), Марина Бех (длина), Кристина Гришутина (длина), Марина Килипко (шест), Дарья Слобода (семиборье), Римма Гордиенко (семиборье), Алина Шух (семиборье), Анна Гацко-Федусова (копье), Ольга Голодная (ядро), Виктория Клочко (ядро, диск), Ирина Климец (молот), Алена Шамотина (молот), Ирина Новожилова (молот).