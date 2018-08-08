Латвийский клуб заявил о похищении нигерийского нападающего. Футбол

Клуб высшего дивизиона чемпионата Латвии "Вентспилс" сообщил, что нападающий команды нигериец Аделеки Акиньеми похищен злоумышленниками, которые шантажируют клуб с целью получения выкупа. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте клуба заявлении.

"Мы официально заявляем, что футболист Аделеки Акиньеми на данный момент до сих пор не вернулся в расположение клуба для продолжения выполнения своих обязательств по трудовому договору, и нам до сих пор неизвестно его местонахождение. Мы сообщаем, что футболист незаконно покинул расположение клуба и город Вентспилс. По нашим данным, и, принимая во внимание тот факт, что в футбольный клуб "Вентспилс" последние 10 дней несколько человек активно обращались и писали разного рода сообщения, мы с большой долей вероятности полагаем, что организованная группа лиц стоит за данным преступлением", - сказано, в частности, в заявлении.