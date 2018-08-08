Латвийский клуб заявил о похищении нигерийского нападающего. Футбол

Клуб высшего дивизиона чемпионата Латвии "Вентспилс" сообщил, что нападающий команды нигериец Аделеки Акиньеми похищен злоумышленниками, которые шантажируют клуб с целью получения выкупа. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте клуба заявлении.

"Мы официально заявляем, что футболист Аделеки Акиньеми на данный момент до сих пор не вернулся в расположение клуба для продолжения выполнения своих обязательств по трудовому договору, и нам до сих пор неизвестно его местонахождение. Мы сообщаем, что футболист незаконно покинул расположение клуба и город Вентспилс. По нашим данным, и, принимая во внимание тот факт, что в футбольный клуб "Вентспилс" последние 10 дней несколько человек активно обращались и писали разного рода сообщения, мы с большой долей вероятности полагаем, что организованная группа лиц стоит за данным преступлением", - сказано, в частности, в заявлении.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финаловОбъединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финалов
Усик отказался от звания Героя УкраиныУсик отказался от звания Героя Украины
Сборную Украины по биатлону пополнят три россиянкиСборную Украины по биатлону пополнят три россиянки
Украина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате ЕвропыУкраина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате Европы
"Киев-Баскет" пригласил трех игроков"Киев-Баскет" пригласил трех игроков
Блок рекламы


Похожие новости
Источник: Коломойский может выжидать улучшенного предложения по Супряге. ФутболИсточник: Коломойский может выжидать улучшенного предложения по Супряге. Футбол
Нигерийского нападающего Вентспилса никто не похищалНигерийского нападающего Вентспилса никто не похищал
Сборную Исландии возглавил швед. ФутболСборную Исландии возглавил швед. Футбол
Леонид Буряк: Динамо забило гол из трехметрового офсайда. ФутболЛеонид Буряк: Динамо забило гол из трехметрового офсайда. Футбол
УЕФА: Еременко дисквалифицирован, но может быть заявлен. ФутболУЕФА: Еременко дисквалифицирован, но может быть заявлен. Футбол
Геннадий Прокопович: Международные партнеры ФФУ ждут ответа относительно скандального трансфера Ярмоленко. ФутболГеннадий Прокопович: Международные партнеры ФФУ ждут ответа относительно скандального трансфера Ярмоленко. Футбол
Будущий самый дорогой вратарь мира уже свободен. ФутболБудущий самый дорогой вратарь мира уже свободен. Футбол
"Челси" заплатил 80 млн евро за испанского вратаря, - СМИ. Футбол"Челси" заплатил 80 млн евро за испанского вратаря, - СМИ. Футбол
Реднапп: Ливерпуль выглядит настоящим претендентом на титул. ФутболРеднапп: Ливерпуль выглядит настоящим претендентом на титул. Футбол
Погба сообщил одноклубникам и руководству, что хочет уйти из МЮПогба сообщил одноклубникам и руководству, что хочет уйти из МЮ
Последние новости
Подгружаем последние новости