Реднапп: Ливерпуль выглядит настоящим претендентом на титул. Футбол
Известный английский тренер Харри Реднапп объяснил, почему именно «Ливерпуль» Юргена Клоппа является одним из претендентов на титул чемпиона АПЛ.
«Мне нравится в «Ливерпуле» то, что там не закрывают глаза на проблемы, а стараются их решить. Клопп не валяет дурака. Он знал: ему нужен голкипер, и он быстро оформил этот трансфер. Они знали, что им нужен игрок в оборону, и они купили лучшего — Ван Дейка. Он отлично вписался в четвёрку защитников.
«Ливерпуль» будет пропускать голы, потому что их игра заточена на атаку и они иногда оставляют пространство в середине поля. Но именно такой футбол вы хотите видеть. Смотреть за «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», когда у них получается игра, — одно удовольствие.
Мне нравится давление, под которым находится Клопп, и «Ливерпуль» выглядит настоящим претендентом на титул», — цитирует Реднаппа Sky Sports.
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