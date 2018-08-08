Чемпионат Украины: В ожидании большой игры

Клубы Украинской хоккейной лиги начали подготовку к предстоящему чемпионату.
 
Очередной чемпионат Украины среди команд УХЛ стартует 14 сентября.
Фото Чемпионат Украины: В ожидании большой игры
Фото: hckremenchuk.com.ua
 
На лед собираются выйти шесть коллективов: «Донбасс» (Донецк), «Кременчуг», «Белый Барс» (Белая Церковь), «Динамо» (Харьков), «Ледяные волки» (Бровары) и новичок лиги - «Днепр» из Херсона.
 
Первый матч сезона пройдет на льду дружковского «Альтаира». Там действующий чемпион «Донбасс» будет принимать серебряного призера прошлого сезона - «Кременчуг».
 
Как и в прошлом чемпионате, стадия плей-офф начнется с четвертьфиналов, где команды сыграют до двух побед. Здесь померяются силами клубы, занявшие 3-6-е и 4-5-е места соответственно.
 
А уже со стадии полуфинала в борьбу включатся «тяжеловесы» - команды, по итогам регулярного чемпионата занявшие 1-2-е места. В отличие от прошлого сезона, полуфинальные и финальная серии продлятся до четырех побед одной из команд. 
 
А теперь остановимся на последних новостях из лагерей команд.
 
КРЕМЕНЧУГ
 
Серебряный призер прошлого чемпионата подготовку к сезону продолжает в родном городе. Команда пока работает на «земле», но уже совсем скоро приступит к работе и на льду.
 
Из «Галицких львов» вернулся в команду мощный 23-летний защитник Александр Боевых. В прошлом сезоне за «горожан» он успел отыграть в 15 матчах и набрал 3 (2+1) очка. Кроме того в 2015-107 годах Боевых в составах «Донбасса» и «Генералов» провел 93 игры, набрав в них 15 (4+11) результативных балла.
 
«Кременчуг» также подписал контракт с 20-летним экс-форвардом «Донбасса» Алексеем Вороной. В сезоне-2013/14 он уже был в обойме «горожан», но тогда команда играла в высшей лиге чемпионата Белоруссии. Кроме этого Ворона защищал цвета чешского «Мишкольца» и «Кривбасса». В прошлом сезоне в составе «Донбасса» он стал чемпионом Украины. В 40 матчах регулярного чемпионата он набрал 40 (10+30) очков, в плей-офф - 2 (0+2) очка, а в январе был признан лучшим игроком своей команды.
 
Также на просмотр прибыли два белорусских защитника, воспитанники минской «Юности» - 21-летний Антон Бревид и 23-летний Владислав Бельский. 
 
Бревид кроме исполнения защитных функций, может неплохо играть и у ворот соперников. В белорусской экстралиге он дебютировал в сезоне-2016/17, играя за «Брест», а прошлый чемпионат провел в клубе второй финской лиги «Раахе-Киекко», где в 19 матчах набрал 8 (4+4) очков.
 
Бельский также в сезоне-2016/17 дебютировал в экстралиге, играя за «Брест», а потом уехал в Швецию, где играл за клубы тамошней второй лиги. В составах «Мотола», «Осби» и «Троллхаттанса» он провел в общей сложности 50 матчей и набрал в них 21 (8+13) очко.
 
БЕЛЫЙ БАРС
 
Подопечные Константина Буценко после медицинского осмотра отправились в Киевский областной центр олимпийской подготовки, расположенный в поселке городского типа Терезино под Белой Церковью, где и начали готовиться к предстоящему сезону. Здесь вместе с хоккеистами взрослой команды, работают и юноши. На первом трехнедельном этапе подготовки запланированы силовые и общефизические упражнения на земле. Во второй половине августа команда вернется в Белую Церковь, где на домашнем льду продолжит готовиться к сезону. 
 
ДНЕПР
 
Новичок УХЛ херсонский «Днепр» продолжает комплектовать состав на следующий сезон. В частности, главный тренер херсонцев Дмитрий Пидгурский рассчитывает подписать 25-летнего роSSийского защитника Илью Декало. В прошлом тот выступал за донецкую «Молодую Гвардию», а в сезоне-2016/17 защищал цвета харьковского «Витязя» и криворожского «Кривбасса», с которым завоевал бронзовые награды УХЛ. 
 
Кроме того «Днепр» рассчитывает подписать 24-летнего роSSийского защитника Сергея Афанасьева и 22-летнего экс-форварда «Белого Барса» Кирилла Бондаренко. 
 
В прошлом сезоне Кирилл в составе «барсов» провел 21 матч в регулярном чемпионате и 2 в плей-офф. В «регулярке» он забросил 9 шайб и отдал 13 результативных передач, а в плей-офф забросил 3 шайбы.
 
Что касается Афанасьева, то в сезоне-2015/16 в составе «Генералов» он стал серебряным призером УХЛ, став к тому же еще и самым результативным защитником сезона - 51 игра, 67 очков (25+42). Следующий сезон он также начал в составе «Генералов», но потом перешел в «Кривбасс», где и завоевал бронзу чемпионата. Прошлый сезон Афанасьев провел в чемпионате Румынии, где играл за «Стяуа». В 16 матчах регулярного чемпионата он забросил 3 шайбы и отдал 6 передач, а в 8 играх плей-офф забросил шайбу и отдал 2 передачи.
 
ДИНАМО
 
В межсезонье харьковчане потеряли своего лучшего бомбардира Владимира Чердака, который решил вернуться в «Донбасс». Но ему быстро нашли замену. Контракт с «Динамо» подписал 25-летний центрфорвард «Белого Барса» Руслан Ромащенко. В 40 матчах регулярного чемпионата он набрал 78 (28+50) очков и по этому показателю уступил лишь как раз Чердаку.
 
Кроме этого клуб продлил контракты с тремя игроками юниорской сборной Украины - защитником Даниилом Бабчуком и форвардами Алексеем Сиротенко и Дмитрием Халиным.
 
В прошлом сезоне Бабчук сыграл в 35 матчах регулярного чемпионата и набрал 5 (0+5) очков. Кроме этого он сыграл еще и в 5-ти поединках плей-офф, но очков там не набирал. 
 
Сиротенко в 36 матчах «регулярки» забросил 11 шайб и отдал 7 передач. Кроме того в 5-ти поединках плей-офф он забросил одну шайбу.
 
Халин отыграл во всех поединках регулярного чемпионата, набрав в них 19 (11+8) очков. В плей-офф в двух проведенных встречах очков Дмитрий так и не набрал. 
 
ЛЕДЯНЫЕ ВОЛКИ
 
Во время межсезонья «Волки» сменили название и провели ребрендинг эмблемы. После отпуска броварчане начали подготовку, имея на контрактах лишь двух исполнителей - капитана команды Алексея Овчинникова и белоруса Сергея Микульчика.
 
На днях клуб сумел продлить соглашение со своим лучшим бомбардиром Соломоном Шапиро, на счету которого в прошлом чемпионате 22 заброшенные шайбы.
 
Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине


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