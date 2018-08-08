Марадона не понимает, почему его не считают кандидатом на пост тренера Аргентины

Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона выразил недоумение в связи с тем, что его не рассматривают в качестве кандидата на пост главного тренера сборной Аргентины.

«Говоря о сборной Аргентины, меня беспокоит, что некоторые журналисты не включают меня в список возможных тренеров. Я разочарован, что аргентинские газеты пишут о других бывших тренерах сборной, но не обо мне.

Впрочем, такова спортивная журналистика Аргентины. В любом случае у меня есть трехлетний контракт с «Динамо», и я держу свое слово. Хотя я отдал бы сборной свою жизнь», – написал Марадона в инстаграме.

Напомним, что должность главного тренера сборной Аргентины остается вакантной после увольнения Хорхе Сампаоли. Марадона уже возглавлял команду Аргентины с 2008 по 2010 год.


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