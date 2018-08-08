Команда Формулы-1 спасена от банкротства

Команда Формулы-1 Force India, недавно переданная под внешнее управление, сменила собственника. Теперь ее владелец - канадский бизнесмен Лоуренс Стролл, чей сын Лэнс выступает за команду Williams.

Force India рисковала повторить судьбу Caterham и Manor, для которых внешнее управление окончилось в итоге полным банкротством. Стролл выступил пасителем команды, которая еще в прошлом сезоне была лучшей из "середняков" Ф-1.

По словам операционного директора Force India Отмара Зафнауэра, соглашение позволит команде конкурировать в чемпионате с полным потенциалом. Ожидается, что приход Стролла должен повлечь за собой смену состава пилотов. Это не обязательно означает, что сюда переместится Стролл-младший...


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