Погба сообщил одноклубникам и руководству, что хочет уйти из МЮ

По информации английского издания Daily Mail, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен покинуть клуб до завершения летнего трансферного окна.

О своем желании уйти французский игрок уже сообщил партнерам по команде и исполнительному директору Эду Вудворду. Однако в самом клубе не намерены отпускать хавбека, поскольку рассчитывают на него в новом сезоне.

Главным претендентом на покупку Погба является «Барселона». Ранее каталонцы предлагали в обмен на Погба защитника Йерри Мину, хавбека Андре Гомеша и около 45 миллионов фунтов, однако «МЮ» отклонил трансферный запрос сине-гранатовых.

Ранее сообщалось, что главной причиной возможного ухода французского полузащитника является критика главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который заявил, что Погба на ЧМ в составе своей сборной играл гораздо лучше, чем за клуб в прошлом сезоне.