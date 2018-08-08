Сарри: Впервые могу работать со всеми игроками Челси. Футбол

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о победе своей команды над «Лионом» в матче Международного Кубка чемпионов.

«Футболисты, принимавшие участие в ЧМ-2018, вернулись в состав только в последние пару дней. Я считаю, что им было полезнее провести 25 минут в игре, чем заниматься отдельно с тренером по физической подготовке, — цитирует специалиста сайт англичан. — Безусловно, им предстоит еще работать над своей формой. Я рад, что впервые могу работать со всей своей командой. У нас осталось всего три дня на подготовку к ближайшему матчу, и это будет очень важная для нас игра.

Нам необходимо время, но мы начали работать всем составом лишь два дня назад. У этой команды хороший потенциал, который мы имеем возможность реализовать в течение двух–трех месяцев.

Новый капитан команды? Мы обсудим этот вопрос с игроками и персоналом клуба. Я приму решение, опираясь на их мнение. Сегодня я впервые имел возможность работать одновременно со всеми футболистами, и мне необходимо узнать каждого из них лучше.

Слухи об уходе Куртуа и покупке Кепы? Я здесь для того, чтобы разговаривать о матче, однако первый вопрос мне задают о Куртуа. Сейчас я не готов ничего говорить на эту тему. Мне необходимо обсудить ситуацию с клубом и прийти к общему решению. Соответственно, я не могу ничего сказать относительно Кепы. Завтра у меня будет насыщенный день, и мне нечего сказать о ситуации на трансферном рынке».