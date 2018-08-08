Никита Бурда: Нас устроит только победа и проход дальше

Защитник «Динамо» Никита Бурда прокомментировал матч со «Славией», который закончился ничьей и потерей киевлянами победы на последних минутах:

- К навесам в штрафную площадку в исполнении игроков «Славии» готовился не только я один, а и все мои партнеры. В общем, соперник показывал то, что мы от него ожидали.

- Если бы перед игрой вам предложили результат 1:1, согласились бы?
- Нет, мы ехали в Прагу за победой. Конечно, 1:1 на выезде – это неплохо, но мы не только могли побеждать, а и должны были это делать.

- Что произошло в моменте с назначением пенальти на последней минуте?
- Точно не знаю, нужно посмотреть повтор. Был удар, мяч попал в Кадара, а после рикошета попал прямо к игроку "Славии", который уже был готов расстреливать ворота. Поэтому у Томаша Кендзеры не было выбора, он в подкате выбил мяч, и судья решил, что это пенальти. Хотя Томаш вроде бы одной ногой выбил мяч, а другой, возможно, задел соперника. Точно не знаю, надо смотреть на видео.

- Говорят, Бойко пострадал от осы...
- Да, кстати, я и сам от них едва не пострадал, их много летало.

- Сегодня собрался полный стадион, чувствовали ли давление трибун?
- Да, поддержка у них замечательная, думаю, она им помогала.

- Повлияла ли на игру жаркая погода?
- Не думаю. Жарко было как нам, так и им. Обе команды были в одинаковых условиях. Надеюсь, в Киеве будет прохладнее.

- Учитывая сегодняшний результат, какой игры теперь стоит ожидать в Киеве?
- Нас устроит только победа и проход дальше.


Terrikon со ссылкой на ФК "Динамо Киев"


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