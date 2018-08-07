Лига чемпионов: Аякс отдал Стандарду выигранный матч

Потенциальный соперник "Динамо" в Лиге чемпионов "Аякс" сегодня упустил шанс снять все вопросы со "Стандардом". Амстердамцы на выезде вели в два мяча, но затем расслабились и столько же пропустили. Решающий мяч "Стандарт" провел так же, как и "Славия" киевлянам - с пенальти в добавленное время.

2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Квалификационный 3-й раунд.

"Стандард" - "Аякс" 2:2 (0:2)



Голы: Хунтелаар, 19 (0:1); Тадич, 35 (0:2); Карсела-Гонсалес, 67 (1:2); Эмон, 94 (пенальти) (2:2)



"Стандард": Очоа; Фаи; Лайфис; Каванда; Люиндама; Агбо; Мпоку (Дженепо, 85); Марин Р.; Карсела-Гонсалес; Бастьен (Цимирот, 76); Са (Эмон, 66)



"Аякс": Онана; де Лигт; Мазрауи; Тальяфико; Блинд; Шоне (Эйтинг, 89); Френки де Йонг (ван де Беек, 79); Зиеш (Лабьяд, 73); Тадич; Нерес; Хунтелаар



Предупреждения: Фаи, 55 - Тальяфико, 58; Зиеш, 61