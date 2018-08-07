"Динамо" упустило победу над "Славией"
Под конец матча киевляне получили пенальти в свои ворота.
Киевское "Динамо" сыграло вничью (1:1) с чешкой "Славией" в выездном матче третьего раунда Лиги чемпионов.
Открыть счет бело-синие могли уже в дебюте встречи. Однако Артем Беседин после прострела Виктора Цыганкова пробил прямо во вратаря, пишет Спортарена.
"Славия" после перехватила игру и на протяжении всего матча имела несколько перспективных шансов для голевой атаки, но их не использовала. А вот "Динамо забило" - Беньямин Вербич получил заброс от Сергея Сидорчука и пробил точно в угол.
Но под конец матча "Динамо" получило пенальти в свои ворота - Томаш Кенджера неудачно подкатился под соперника в штрафной площади. Пенальти реализовал Хушбауер.
Ответный поединок между командами состоится 14 августа в Киеве.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
07.08.2018 19:06
07.08.2018 19:45