"Динамо" упустило победу над "Славией"

Под конец матча киевляне получили пенальти в свои ворота.

"Динамо" упустило победу над "Славией"
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" сыграло вничью (1:1) с чешкой "Славией" в выездном матче третьего раунда Лиги чемпионов.

Открыть счет бело-синие могли уже в дебюте встречи. Однако Артем Беседин после прострела Виктора Цыганкова пробил прямо во вратаря, пишет Спортарена.

"Славия" после перехватила игру и на протяжении всего матча имела несколько перспективных шансов для голевой атаки, но их не использовала. А вот "Динамо забило" - Беньямин Вербич получил заброс от Сергея Сидорчука и пробил точно в угол.

Но под конец матча "Динамо" получило пенальти в свои ворота - Томаш Кенджера неудачно подкатился под соперника в штрафной площади. Пенальти реализовал Хушбауер.

Ответный поединок между командами состоится 14 августа в Киеве.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финаловОбъединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финалов
Усик отказался от звания Героя УкраиныУсик отказался от звания Героя Украины
Сборную Украины по биатлону пополнят три россиянкиСборную Украины по биатлону пополнят три россиянки
"Киев-Баскет" пригласил трех игроков"Киев-Баскет" пригласил трех игроков
Чемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! ФутболЧемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Селезнев принес Акхисару победу в Суперкубке ТурцииСелезнев принес Акхисару победу в Суперкубке Турции
Базель с новым тренером одерживает первую победу над аутсайдером ГрассхопперсомБазель с новым тренером одерживает первую победу над аутсайдером Грассхопперсом
Минай вырывает победу у Чайки, Кремень теряет очкиМинай вырывает победу у Чайки, Кремень теряет очки
Штурм вырвал победу у новичка ХартбергаШтурм вырвал победу у новичка Хартберга
Польша, 2-й тур: Левандовски выходит в лидеры, Легия вырывает победу. ФутболПольша, 2-й тур: Левандовски выходит в лидеры, Легия вырывает победу. Футбол
В Запорожье увидели разгромную победу МеталлургаВ Запорожье увидели разгромную победу Металлурга
Сергей Воронин: с Динамо будем играть только на победу. ФутболСергей Воронин: с Динамо будем играть только на победу. Футбол
Лига чемпионов: Астана вырвала победу у МидтъюлландаЛига чемпионов: Астана вырвала победу у Мидтъюлланда
Лига чемпионов: Бендтнер в концовке принес Русенборгу победу над Валюром. ФутболЛига чемпионов: Бендтнер в концовке принес Русенборгу победу над Валюром. Футбол
Хэмилтону отдают победу в Гран-при ГерманииХэмилтону отдают победу в Гран-при Германии
Последние новости
Подгружаем последние новости