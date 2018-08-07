Лига чемпионов: БАТЭ на выезде одолел Карабах
Борисовский БАТЭ стал на шаг ближе к плей-офф отбора Лиги чемпионов. Сегодня белорусская команда минимально одолела на выезде "Карабах" благодаря голу Драгуна. Как известно, гостевой мяч важен вдвойне, но интрига в этом противостоянии по-прежнему остается.
2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Квалификационный 3-й раунд.
"Карабах" - БАТЭ 0:1 (0:1)
Голы: Драгун, 36 (0:1)
"Карабах": Халльдоурсон; Садыхов; Гусейнов Б.; Медведев; Гараев; Мичел; Славчев (Озобич, 80); Герье; Зубир; Деларж (Мадатов, 67); Эмегара
БАТЭ: Щербицкий; Бага; Филипович А.; Филипенко; Риос; Яблонский; Володько М.; Драгун (Березкин, 76); Стасевич (Глеб А., 85); Иванич (Скавыш, 62); Сигневич
Предупреждения: - Риос, 44; Сигневич, 54; Филипович А., 57
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07.08.2018 19:06