Лига Европы: Пюник и Маккаби оставили голы на ответный матч. Футбол

Первый матч 3-го раунда отбора Лиги Европы между "Пюником" и тель-авивским "Маккаби" не принес результата. Команды решили все перенести на ответный матч - 0:0. Полный поединок за "Пюник" провел экс-футболист донецкого "Шахтера" Максим Трусевич.

2018-19, Лига Европы. Квалификация. Квалификационный 3-й раунд.

"Пюник" - "Маккаби" (Т-А) 0:0 (0:0)

"Пюник": Драгоевич; Кадио; Григорян С. (Колычев, 68); Жестоков; Дмитриев; Трусевич; Аракелян; Айрапетян (Богатырев, 43); Войнов Д.; Овсепян; Конате Мох. (Корян, 66)

"Маккаби": Райкович П.; Даса; Тиби; Жаир; Саборит; Атцили; Голаса (Барский, 60); Глейзер; Атар (Офоэду, 67); Шонфелд (Кьяртанссон, 87); Миха

Предупреждения: Трусевич, 48 - Глейзер, 16; Жаир, 56




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