Манолас: Роналду будет для нас дополнительной мотивацией

Защитник "Ромы" Костас Манолас заверил представителей прессы, что он не покинет итальянский клуб летом текущего года.

Как известно, в прошлом сезоне грек едва не перешел в питерский "Зенит", но этот трансфер не состоялся.

"Я хочу провести пятый год в "Роме", - цитирует Маноласа ESPN. - Если бы мне не было комфортно в этом клубе, меня бы здесь давно не было. Мне тут нравится все. Моя семья довольна.

Я хочу выиграть с "Ромой" трофеи. Это будет непросто, но мы будем стараться. Роналду в "Ювентусе"? Когда один из лучших игроков в мире приходит в Серию А, это очень хорошо.

Для нас Роналду может быть только дополнительной мотивацией, потому что, когда вы играете против таких игроков, вы должны прилагать все усилия".