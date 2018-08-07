Манолас: Роналду будет для нас дополнительной мотивацией
Защитник "Ромы" Костас Манолас заверил представителей прессы, что он не покинет итальянский клуб летом текущего года.
Как известно, в прошлом сезоне грек едва не перешел в питерский "Зенит", но этот трансфер не состоялся.
"Я хочу провести пятый год в "Роме", - цитирует Маноласа ESPN. - Если бы мне не было комфортно в этом клубе, меня бы здесь давно не было. Мне тут нравится все. Моя семья довольна.
Я хочу выиграть с "Ромой" трофеи. Это будет непросто, но мы будем стараться. Роналду в "Ювентусе"? Когда один из лучших игроков в мире приходит в Серию А, это очень хорошо.
Для нас Роналду может быть только дополнительной мотивацией, потому что, когда вы играете против таких игроков, вы должны прилагать все усилия".
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07.08.2018 15:40