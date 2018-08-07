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Лига чемпионов: Астана дома уступила загребскому Динамо Роман Григорчук в шаге от вылета из Лиги чемпионов. Сегодня его "Астана" уступила в два мяча загребскому "Динамо". Героем встречи стал испанец Ольмо, который в первом тайме ассистировал Будимиру, а во втором забил сам. 2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Квалификационный 3-й раунд. "Астана" - "Динамо" (З) 0:2 (0:1)



Голы: Будимир, 39 (0:1); Ольмо, 84 (0:2)



"Астана": Эрич; Аничич; Шомко; Рукавина; Постников; Педро Энрике; Мужиков (Ричард Алмейда, 46); Маевский; Томасов (Муртазаев, 81); Кляйнхайслер; Кабананга (Янга, 63)



"Динамо": Загорац; Теофил-Катерин; Дилавер; Леовац; Оршич; Адеми (Шуньич, 63); Стоянович П.; Ольмо; Гояк; Хайрович (Кондзёр, 82); Будимир (Гавранович, 46)



Предупреждения: Маевский, 50 - Хайрович, 36; Стоянович П., 41; Гояк, 70

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